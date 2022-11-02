В Калининграде раскрыли схему вывоза белорусских сигарет в ЕС
- 2.11.2022, 22:01
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Изъяты сигареты на 2,7 млн долларов.
Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли вывоз белорусских сигарет в Евросоюз. Изъяты сигареты на 2,7 млн долларов.
По информации таможенников, в 2022 году подозреваемые мелкими партиями завозили сигареты в Калининградскую область под видом других товаров. Сигареты хранили на складе, чтобы потом под видом товара прикрытия вывезти в Литву через пункт пропуска «Чернышевское». Для конспирации подозреваемые несколько раз меняли машины и места хранения сигарет.
Тем не менее таможенникам удалось обнаружить один из складов. Там оказалось 1,5 млн пачек белорусских сигарет и два грузовых автомобиля, в которых их перевозили. Стоимость сигарет оценивается в 167 млн российских рублей (2,7 млн долларов). Сигареты изъяты, проводится доследственная проверка, сообщает Калининградская областная таможня.