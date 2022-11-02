закрыть
2 ноября 2022, среда, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области

  • 2.11.2022, 22:05
  • 1,676
Украинские нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области

Видеофакт.

Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает страница Национальной гвардии Украины.

«Спецназ Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую технику противника», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как вражеская техника двигается по полю, и прямо в ее борт попадает украинский снаряд. После этого техника взрывается.

Это произошло на Донецком направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип