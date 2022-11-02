Украинские нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области
- 2.11.2022, 22:05
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Видеофакт.
Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.
Об этом сообщает страница Национальной гвардии Украины.
«Спецназ Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую технику противника», - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как вражеская техника двигается по полю, и прямо в ее борт попадает украинский снаряд. После этого техника взрывается.
Это произошло на Донецком направлении.