Украинские нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области 2.11.2022, 22:05

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Видеофакт.

Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает страница Национальной гвардии Украины.

«Спецназ Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую технику противника», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как вражеская техника двигается по полю, и прямо в ее борт попадает украинский снаряд. После этого техника взрывается.

Это произошло на Донецком направлении.

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