В Барановичах установили домики, где могут погреться бездомные коты

В Барановичах установили домики, где могут погреться бездомные коты4
- 2.11.2022, 22:34
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Фотофакт.
Во дворе среди многоэтажек в Барановичах построили два домика, где бродячие коты могут спрятаться от ветра и дождя. Они появились здесь усилиями волонтеров и местной зоозащитной организации, пишет издание «Наш край».
Конструкции с крышами и даже заборчиком установили во дворе на улице Притыцкого, 132.
Пока домиков всего два: один на собранные волонтерами деньги смастерили работники Барановичского городского ЖКХ, а второй, утепленный изнутри, за свой счет изготовили местные жители — супружеская пара.
Заборчик же смастерили индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением изделий из дерева.
Судя по фото, в домиках уже появились первые постояльцы.