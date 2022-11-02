В Барановичах установили домики, где могут погреться бездомные коты 4 2.11.2022, 22:34

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Фотофакт.

Во дворе среди многоэтажек в Барановичах построили два домика, где бродячие коты могут спрятаться от ветра и дождя. Они появились здесь усилиями волонтеров и местной зоозащитной организации, пишет издание «Наш край».

Конструкции с крышами и даже заборчиком установили во дворе на улице Притыцкого, 132.

Пока домиков всего два: один на собранные волонтерами деньги смастерили работники Барановичского городского ЖКХ, а второй, утепленный изнутри, за свой счет изготовили местные жители — супружеская пара.

Заборчик же смастерили индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением изделий из дерева.

Судя по фото, в домиках уже появились первые постояльцы.

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