В МИД Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию 2.11.2022, 22:37

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Ранее Иран поднял красный «флаг возмездия», который называют сигналом к войне.

В среду, 2 ноября, в Иране назвали информацию СМИ о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию «недостоверной».

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Reuters.

«Он не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являются «безосновательными обвинениями», — говорится в публикации.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

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