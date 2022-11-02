Население Англии и Уэльса за 10 лет выросло на 3,5 миллиона человек 2.11.2022, 23:02

В основном за счет мигрантов.

По данным переписи населения, количество жителей Англии и Уэльса с 2011 по 2021 годы выросло на примерно 3,5 миллиона, причем большинство прироста произошло за счет мигрантов.

Об этом сообщает BBC.

По состоянию на 2021 год население Англии и Уэльса составляло 59,5 миллиона человек, из них 10 миллионов были рождены за рубежом. Рост мигрантов с 2011-го составил 2,5 миллиона, то есть на них пришлись 57,5% прироста населения.

Больше всего приезжих были из Индии — это 920 тысяч человек, или 1,5% от всех жителей. В первую десятку также вошли Польша, Пакистан, Румыния (число приезжих оттуда за 10 лет выросло на 579% до 325 тысяч), Ирландия, Италия, Бангладеш, Нигерия, Германия и Южная Африка.

Наибольшая доля мигрантов в Англии и Уэльсе относительно местного населения живет в Лондоне — 40,6% его жителей родились за пределами Великобритании. Зато наименьшая такая доля — в Уэльсе и на северо-востоке Англии, где только каждый 14-ый житель родился не в Британии.

Как сообщалось, данные последней переписи населения в Ирландии свидетельствуют, что в стране живут 5,1 миллиона человек — впервые с 1851 года численность ирландцев превысила пятимиллионный показатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».