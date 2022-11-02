Под Луганском пятеро мобилизованных россиян ушли жить в лес 1 2.11.2022, 23:28

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иллюстрационное фото

В лесу они скрываются уже более двух недель.

Пять человек, мобилизованных из Томской области и отправленных в аннексированную Луганскую область, покинули свою военную часть и ушли в лес. Им угрожают возбуждением уголовных дел о дезертирстве. В лесу они скрываются уже более двух недель, в последний раз связывались с родными 17 октября.

Мать одного из беглецов Елена Солодовникова рассказала «Сибирь.Реалии», что ее сына мобилизовали 26 сентября и пообещали, что он будет проходить трехмесячную подготовку в войсковой части Омска. Однако уже 29 сентября его с товарищами переправили под Ростов-на-Дону, а через неделю - в Луганскую область Украины. По данным источника «Сибирь.Реалии», в обеих воинских частях их назвали «мясом» и «фаршем». Солодовникова отмечает, что под Луганск ее сына отправили без продовольствия и боеприпасов.

В Луганской области томичи, по словам Солодовниковой, попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать. «Они шли как пехота, никакой техники не было. Автоматы были, но что они, с автоматами против танков пойдут?» - говорит мать.

По ее словам, командования на поле боя тоже никакого не было: «главным» был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. Солдаты отступили в лес.

«Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», - рассказывает Солодовникова.

Солодовникова и сестры, жены и матери других мобилизованных написали коллективное письмо губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Также они обратились к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили дать мобилизованным нормальное командование и отправить их на обучение. Соломатина заявила им, что «офицеры отказываются работать с дезертирами». От офиса губернатора родным пришло сообщение, что обращение принято к рассмотрению.

Издание «Тайга.инфо» также рассказывает, что многие мобилизованные из Томской области очутились на передовой без обучения и экипировки. С некоторыми из них родственники потеряли связь и пытаются добиться ясности у местных властей.

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