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В Беларуси выпал снег, но в 10 районах Гомельской области запрещено или ограничено посещение лесов

  • 20.11.2022, 1:06
  • 1,876
В Беларуси выпал снег, но в 10 районах Гомельской области запрещено или ограничено посещение лесов

Парадокс.

В Беларуси 17 ноября выпал первый снег, сейчас держится минусовая температура, но если посмотреть на карту страны на сайте Министерства лесного хозяйства, то можно удивиться, пишет «Зеркало».

В десяти районах Гомельской области запрещено или ограничено посещение лесов. Запрещено посещение в Мозырском районе (решение действует с 4 июля этого года), Гомельском (с 31 марта), Лоевском (с 7 апреля) и Брагинском (с 23 мая).

Ограничено посещение в шести местах: Житковическом районе (с 12 апреля), Лельчицком, Речицком (оба — с 12 сентября), Ельском (с 19 сентября), Калинковическом (с 19 октября) и Хойникском (с 1 сентября).

Ограничения вводились из-за высокого риска возникновения пожаров.

Нетрудно заметить, что все оранжевые и красные точки расположены на границе с Украиной.

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