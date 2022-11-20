Украина получит от Британии и Канады партию помощи: что входит в новый пакет 20.11.2022, 3:00

В том числе Украина получил 120 зенитных пушек.

Великобритания, считающая Россию «страной-изгоем», предоставит Украине 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение. Об этом, как пишет Укринформ, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

- Пока вы давите на российские войска на поле боя, ваши дома, больницы и объекты критической инфраструктуры уничтожаются с воздуха. Чтобы помочь вам защитить себя, мы сегодня предоставляем новую противовоздушную помощь, в том числе 120 специальных зенитных пушек, а также антидроновое снаряжение, - заявил Сунак.

Он также отметил, что Британия расширяет программы для украинских военных и теперь будет обучать военных медиков и военных инженеров. Кроме того, Соединенное Королевство предоставит специальное зимнее оборудование для ЗСУ, а также гуманитарную помощь на 16 млн фунтов.

Премьер подчеркнул, что Лондон уже предоставил Киеву военную помощь более чем на 2,3 млрд фунтов, заверив, что Соединенное Королевство продолжит оказывать военную помощь и далее, пока Украина не обретет мир и безопасность.

В свою очередь, как сообщает Министерство национальной обороны Канады, около 34 млн. дол. дополнительной военной помощи предоставит и Оттава.

Пакет будет включать примерно 5 млн дол. США на продолжение предоставления критических спутниковых изображений ВСУ, более 18 млн дол. на дополнительные дроны с камерами высокого разрешения, до 10 млн дол. США на предоставление дополнительного зимнего снаряжения для поддержки ВСУ, включая портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.

Камеры и спутниковые изображения критически важны для наблюдения, разведки и сбора разведданных и дополнят 17,38 млн дол. США на спутниковые изображения и 62 беспилотника для Украины, которые Канада уже выделила ранее.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада выделила Киеву более 1 млрд дол. на военную поддержку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».