Лукашисты расширили список документов для повышения и установления цен 20.11.2022, 4:13

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Новое постановление МАРТ.

Госорганы продолжают «работу» над нормативной базой по «новой системе ценообразования». На Национальном правовом портале опубликован документ, который вносит изменения в постановление МАРТ «Об утверждении регламентов административных процедур в области ценообразования». В частности, меняется перечень документов для повышения и установления отпускных цен, пишет officelife.media.

Новое постановление МАРТ (№ 74) расширяет перечень документов, которые ИП и юридические лица должны предоставлять в госорганы для того, чтобы согласовать повышение или установление цены.

Если нужно согласовать повышение отпускной цены, то предоставляются:

- заявление о согласовании повышения цен;

- экономический расчет, обосновывающий уровень цен, с расшифровкой статей затрат и документами, подтверждающими затраты;

- пояснительная записка о причинах повышения цен;

- маркетинговый анализ.

Если нужно согласовать установление отпускной цены, то предоставляются:

- заявление о согласовании установления цен;

- экономический расчет, обосновывающий уровень цен, с расшифровкой статей затрат и документами, подтверждающими затраты;

- пояснительная записка о причинах установления цен с указанием минимальных и максимальных цен на производимые товары схожих потребительских качеств и причинах производства нового товара.

Отметим, что все эти перечни касаются товаров, перечисленных в приложении 1 знаменитого постановления № 713.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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