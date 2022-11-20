Лукашисты расширили список документов для повышения и установления цен
- 20.11.2022, 4:13
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Новое постановление МАРТ.
Госорганы продолжают «работу» над нормативной базой по «новой системе ценообразования». На Национальном правовом портале опубликован документ, который вносит изменения в постановление МАРТ «Об утверждении регламентов административных процедур в области ценообразования». В частности, меняется перечень документов для повышения и установления отпускных цен, пишет officelife.media.
Новое постановление МАРТ (№ 74) расширяет перечень документов, которые ИП и юридические лица должны предоставлять в госорганы для того, чтобы согласовать повышение или установление цены.
Если нужно согласовать повышение отпускной цены, то предоставляются:
- заявление о согласовании повышения цен;
- экономический расчет, обосновывающий уровень цен, с расшифровкой статей затрат и документами, подтверждающими затраты;
- пояснительная записка о причинах повышения цен;
- маркетинговый анализ.
Если нужно согласовать установление отпускной цены, то предоставляются:
- заявление о согласовании установления цен;
- экономический расчет, обосновывающий уровень цен, с расшифровкой статей затрат и документами, подтверждающими затраты;
- пояснительная записка о причинах установления цен с указанием минимальных и максимальных цен на производимые товары схожих потребительских качеств и причинах производства нового товара.
Отметим, что все эти перечни касаются товаров, перечисленных в приложении 1 знаменитого постановления № 713.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.