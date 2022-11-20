Мировые цены на нефть за неделю упали на 10% 20.11.2022, 5:01

На рынке сказывается возможный запрет ЕС на российскую нефть.

Нефть подешевела примерно на 2% в пятницу, 18 ноября, зафиксировав второе недельное снижение из-за опасений по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent закрылась на уровне 87,62 долларов за баррель, упав на 2,4%. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) закрылась на уровне 80,08 долларов за баррель, потеряв 1,9%.

Оба эталона продемонстрировали недельные потери: Brent упала примерно на 9%, а WTI примерно на 10%.

Укрепление доллара США, из-за которого нефть становится дороже для неамериканских покупателей, привело к снижению цен на сырую нефть.

В Китае, который стремится замедлить импорт сырой нефти из некоторых источников, наблюдается рост случаев заболевания COVID-19, в то время как надежды на менее агрессивное повышение ставок в США были подорваны замечаниями некоторых представителей Федеральной резервной системы.

- Ситуация с COVID в Китае продолжает преследовать этот рынок, - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке.

- Оптимизм появляется на рынке, как только они пытаются сказать, что собираются вновь открыться, но реальность на местах полностью противоположна этому обнадеживающему анализу, - добавил он.

Поскольку 5 декабря на горизонте маячит запрет ЕС на российскую нефть, перспектива увеличения поставок из России, давящая на спотовый рынок сырой нефти, также оказывает давление на фьючерсные цены.

На этой неделе доминировали опасения по поводу рецессии, даже несмотря на сокращение поставок ОПЕК+.

- Что касается спроса, то есть опасения по поводу замедления экономического роста, - сказал Наим Аслам из Avatrade.

Ожидается, что ФРС поднимет ставки на 50 базисных пунктов на своем политическом заседании 13-14 декабря после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов.

ОПЕК+, которая начала новый раунд сокращения поставок в ноябре, проводит совещание по вопросам политики 4 декабря.

Нефть была близка к рекордным максимумам в начале этого года, поскольку вторжение России в Украину усилило опасения поставок.

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