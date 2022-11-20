Под Петербургом после мощного взрыва поднялся огромный огненный столб
- 20.11.2022, 8:34
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Местные жители сообщают, что в результате детонации задрожали стены и окна в их домах.
Днем в субботу, 19 ноября, произошел мощнейший взрыв на газозаправочной станции у поселка Бернгардовка, что в Ленинградской области.
Местные жители сообщают, что в результате детонации «задрожали стены и окна» в их домах. Взрывную волну ощутил даже поселок Мулино, расположенный в нескольких километрах от места происшествия.
Первые подробности и кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».
Возгорание произошло на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Причины происшествия пока не называются. Над местом взрыва возвышается огромный огненный столб, который виден в десятках километров.
Вероятно, перекрыть подачу газа пока не удается. На месте сейчас работают пожарные. Рядом с местом прорыва находятся железнодорожные пути.
Пассажиры электрички, проезжавшие мимо сразу после взрыва, сообщают, что даже в салоне чувствовался сильный жар от огненного столба. О пострадавших информации нет.