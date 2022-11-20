Не тянет на легкую форму: врачи прокомментировали информацию о болезни Паркинсона у Путина 20.11.2022, 8:37

2,056

Инъекции причиняют диктатору сильную боль.

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ прокомментировала недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин болен болезнью Паркинсона.

«О том, что диктатор болеет болезнью Паркинсона мы подозревали давно. Иностранные источники говорят, что это начальная стадия. Впрочем, по клинике, по тому, как она себя проявляет, видно, что у него это не начальная стадия, а уже продолжающется какое-то время. Поэтому не тянет на легкую форму», — сказала Щебет в интервью НВ.

1 ноября британский таблоид The Sun со ссылкой на источник в российской разведке сообщил, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и она «уже прогрессирует», а также рак поджелудочной железы.

«Этот факт [вероятную болезнь Паркинсона] будут всячески отрицать и скрывать. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно диагностировали», — утверждает источник The Sun.

Инъекции якобы причиняют диктатору сильную боль и вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».