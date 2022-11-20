Лукашенко готовит провокации и диверсии на границе с Украиной
- 20.11.2022, 8:41
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Генштаб ВСУ заявил об угрозе вторжения из Беларуси.
После того как ВСУ выбили врага с севера Украины, опасность повторного наступления с территории Беларуси никуда не исчезла.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По их данным, сейчас возможны провокации и диверсии на границе.
В частности, в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.
«Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории России и Беларуси», – говорится в сообщении Генштаба.
Вместе с тем на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.