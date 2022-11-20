Мощный удар HIMARS по авиабазе РФ в Чаплинке: пожар виден из космоса сквозь облака 2 20.11.2022, 8:59

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После бегства оккупантов из Херсона ВСУ громят их с правого берега Днепра.

Левобережная Херсонщина – в огне: ВСУ достают с правого берега и четко атакуют вражеские объекты. Последние двое суток отличились мощными взрывами под Олешками, в Скадовском районе и в Чаплынке.

Украинские ракетчики с помощью HIMARS предположительно нанесли очередной прицельный удар по авиабазе под Чаплынкой в ночь с 17 на 18 ноября. К таким выводам пришел OSINT-аналитик Дэвид Хелмс (@davidhelms570), обнародовавший в Твиттере соответствующие кадры.

Cloudy conditions over south Ukraine last night, but HIMARS strike caused significant fire that caused the clouds to be illuminated

Chaplynka Airfield

November 17, 2022

JPSS VIIRS Day-Night Band@GeoConfirmed 46.3474 33.5415@JayinKyiv @DefMon3 @COUPSURE @ArtisanalAPT @tom_bike https://t.co/ldrt2YScFO pic.twitter.com/Avpl6Rkn0i — David Helms (@davidhelms570) November 18, 2022

«Минувшей ночью на юге Украины было облачно, но удар HIMARS вызвал масштабный пожар, который спровоцировал подсветку облаков», – комментирует снимки обозреватель.

Координаты точки, в которой зафиксировано возгорание: 46.3474, 33.5415, что совпадает с месторасположением Чаплинского аэродрома.

Очаг можно также заметить на карте ночных огней JPSS VIIRS Day-Night Band. Как отмечает эксперт, Чаплинка – тихий поселок городского типа, который раньше никогда не имел ночного освещения, подобного тому, что было зафиксировано ночью 17 ноября.

В сети публикуют кадры яркого ночного пожара – как утверждается в сообщении, речь идет именно об этом ударе по Чаплинскому аэропорту: «Чаплинка, Херсонская область – россияне даже не потрудились перенести свои склады боеприпасов подальше, учитывая новый расширенный радиус действия украинских ракет. Это время для HIMARS».

Chaplynka, Khersin Region - Stupid Russians didn't even bother to move their ammo storages farther out given Ukraine's new extended range.



HIMARS o'clock. pic.twitter.com/jWwa9sWnhH — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 17, 2022

Информацию об «очередной серии Чаплинки» также подтверждает канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА. По его инсайдерским данным, в Чаплинке после отработки по складу врага оказалось, что это не просто боекомплект, а скопление фосфорных снарядов. Предварительно известно о большом количестве «200-х» и «300-х» оккупантов – в общей сложности шесть грузовиков «Урал» с телами погибших и ранеными.

Днем 19 ноября также были подавлены огневые позиции противника в районе Любимовской балки под Олешками – на видео можно услышать детонацию.

Также сообщается об уничтожении 19 ноября около 17:50 вражеского склада БК в Кардашинке (Скадовском районе).

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