Мощный удар HIMARS по авиабазе РФ в Чаплинке: пожар виден из космоса сквозь облака

Мощный удар HIMARS по авиабазе РФ в Чаплинке: пожар виден из космоса сквозь облака2
- 20.11.2022, 8:59
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После бегства оккупантов из Херсона ВСУ громят их с правого берега Днепра.
Левобережная Херсонщина – в огне: ВСУ достают с правого берега и четко атакуют вражеские объекты. Последние двое суток отличились мощными взрывами под Олешками, в Скадовском районе и в Чаплынке.
Украинские ракетчики с помощью HIMARS предположительно нанесли очередной прицельный удар по авиабазе под Чаплынкой в ночь с 17 на 18 ноября. К таким выводам пришел OSINT-аналитик Дэвид Хелмс (@davidhelms570), обнародовавший в Твиттере соответствующие кадры.
Cloudy conditions over south Ukraine last night, but HIMARS strike caused significant fire that caused the clouds to be illuminated— David Helms (@davidhelms570) November 18, 2022
Chaplynka Airfield
November 17, 2022
JPSS VIIRS Day-Night Band@GeoConfirmed 46.3474 33.5415@JayinKyiv @DefMon3 @COUPSURE @ArtisanalAPT @tom_bike https://t.co/ldrt2YScFO pic.twitter.com/Avpl6Rkn0i
«Минувшей ночью на юге Украины было облачно, но удар HIMARS вызвал масштабный пожар, который спровоцировал подсветку облаков», – комментирует снимки обозреватель.
Координаты точки, в которой зафиксировано возгорание: 46.3474, 33.5415, что совпадает с месторасположением Чаплинского аэродрома.
Очаг можно также заметить на карте ночных огней JPSS VIIRS Day-Night Band. Как отмечает эксперт, Чаплинка – тихий поселок городского типа, который раньше никогда не имел ночного освещения, подобного тому, что было зафиксировано ночью 17 ноября.
В сети публикуют кадры яркого ночного пожара – как утверждается в сообщении, речь идет именно об этом ударе по Чаплинскому аэропорту: «Чаплинка, Херсонская область – россияне даже не потрудились перенести свои склады боеприпасов подальше, учитывая новый расширенный радиус действия украинских ракет. Это время для HIMARS».
Chaplynka, Khersin Region - Stupid Russians didn't even bother to move their ammo storages farther out given Ukraine's new extended range.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 17, 2022
HIMARS o'clock. pic.twitter.com/jWwa9sWnhH
Информацию об «очередной серии Чаплинки» также подтверждает канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА. По его инсайдерским данным, в Чаплинке после отработки по складу врага оказалось, что это не просто боекомплект, а скопление фосфорных снарядов. Предварительно известно о большом количестве «200-х» и «300-х» оккупантов – в общей сложности шесть грузовиков «Урал» с телами погибших и ранеными.
Днем 19 ноября также были подавлены огневые позиции противника в районе Любимовской балки под Олешками – на видео можно услышать детонацию.
Также сообщается об уничтожении 19 ноября около 17:50 вражеского склада БК в Кардашинке (Скадовском районе).