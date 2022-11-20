Украинская армия выбила оккупантов из Олешек 20.11.2022, 9:05

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Карты боев на 20 ноября.

Украинские военные в Луганской области ведут контрнаступательные действия вдоль линии Сватово - Кременная, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, а на юге страны российские оккупанты выводят свои силы из зоны досягаемости артиллерии ВСУ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Сватовское направление

Силы Обороны Украины 19 ноября продолжали контрнаступательные действия на всем протяжении линии Сватово-Кременная.

В Минобороны РФ заявили, что российские силы отражали атаки украинских войск в направлениях н.п. Сватово.

По словам российских «военкоров», ВСУ проводили штурмы вражеских позиций в Червонопоповке. Также украинские бойцы ведут бои в районе Куземовки (примерно 13 км к северо-западу от Сватово) и в Новоселовке.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты обстреляли населенные пункты вдоль линии фронта Сватово-Кременная.

Ситуация на Донбассе

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на сообщения о больших потерях. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки противника на Белогоровку и Зеленополье к северо-востоку от Бахмута и Клещиевку к юго-западу от Бахмута.

Как утверждали российские «военкоры», войска РФ продолжали атаковать украинские позиции в районе Спорного, Верхнекаменского и Белогоровки, все вблизи трассы Т1302.

Геолокационные кадры показали, что украинские силы сохраняли свои позиции возле Майорска (примерно в 20 км к юго-востоку от Бахмута), хотя российские официальные лица ранее заявляли о своем контроле над этим населенным пунктом еще 13 ноября.

В Генштабе ВСУ рассказали, что около 500 раненых военнослужащих РФ прибыли в госпитали Горловки с Майорского направления, что свидетельствует о больших потерях российских войск на этом участке линии фронта, отмечают аналитики. Однако российские блогеры утверждают, что войска РФ захватили южную часть трассы Т0513, которая начинается в Майорске.

19 ноября российские войска продолжали наступление к западу от Донецка и вокруг Авдеевки. ВСУ остановили наступление противника на Водяное (примерно 8 км к западу от Авдеевки) и Новомихайловку (примерно 30 км к юго-западу от Донецка).

Российские источники утверждали, что силы РФ продолжали штурмовые операции вблизи населенных пунктов Водяное, Первомайское (примерно в 4 км к северо-западу от Водяного) и якобы вытеснили ВСУ с их позиций на окраинах н. п. Невельское (примерно в 7 км к юго-западу от Водяного). Российские и украинские войска продолжали вести артиллерийские бои к юго-западу от Донецка и в восточной части Запорожской области.

«Южная ось»

Оккупанты 19 ноября продолжали принимать оборонительные меры и вести обстрел к востоку от реки Днепр в Херсонской области. Как заявили в Оперативном командовании «Юг», захватчики продолжают занимать оборонительные позиции к востоку от реки Днепр и выводят свои силы из зоны досягаемости украинской артиллерии.

Российский блогер утверждал, что войска РФ начали отход из Олешек, к югу от Херсона, на левом берегу Днепра. Российские и украинские источники сообщили о взрывах на острове Карантинный, к юго-западу от Херсона, приписывая это ударам по складу горючего.

Также интервенты продолжали обстрел районов на правом (западном) берегу Днепра, в том числе Херсона, Антоновки, Козацкого и Чернобаевки.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и военным объектам к югу от Днепра. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы нанесли удар по району сосредоточения российских войск в Михайловке, в 38 км к югу от города Херсон на трассе R57, ликвидировав 60 оккупантов и ранив 70. В ОК «Юг» информируют об ударе ВСУ по скоплению вражеских сил на Кинбурнской косе, в результате чего 7 захватчиков погибли и 2 единицы бронетехники были уничтожены.

Российские силы продолжали укреплять районы вокруг наземных коммуникаций на юге Украины, борясь с частичной утратой возможности использования моста через Керченский пролив. Есть данные о том, что оккупационные администрации вынуждают мирных жителей рыть окопы и строить оборонительные сооружения вблизи Мелитополя.

Российские источники выражали постоянную обеспокоенность тем, что украинские силы концентрируются вдоль линии фронта в Запорожской области для контрнаступления в сторону Мелитополя.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ могут войти в Крым до конца декабря. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские силы пытаются компенсировать потерю моста через Керченский пролив, и опубликовал кадры пробки грузовых автомобилей в Мариуполе.

Войска РФ 19 ноября продолжали обстрел западнее н.п. Гуляйполе, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Российские и украинские источники сообщили, что интервенты нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье с помощью зенитных ракет и беспилотников-камикадзе.

Также российские войска нанесли удары по Очакову Николаевской области зенитными ракетами, а по Никополю и Марганцу Днепропетровской области били из артиллерии и РСЗО.

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