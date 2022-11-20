Тревожный чемоданчик холуя 13 Артем Черников

20.11.2022, 9:10

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У лукашистов началась самая настоящая паника.

На фоне успехов украинской армии, а также входящего в ее ряды белорусского полка Кастуся Калиновского, у лукашистов началась самая настоящая паника. Она коснулась каждого, независимо от ранга прихлебательства. Будь это близко приближенное к диктатору лицо или просто мелкий назначенец.

Освобождение Херсона, в котором принимали участие и белорусские бойцы, помимо подрыва авторитета Путина внутри РФ, нанесло мощный удар и по лукашистам. А точнее, по их вере в узурпатора. Холуям стало страшно. Если РФ с такой легкостью сдала Херсон, в котором, кстати говоря, были проведены референдумы о присоединении целой области, то на счет спасения режима Лукашенко сомнений нет - Путин сдаст его за три копейки.

Лукашисты часто об этом говорят. Мол, «как только Украина победит и полк Калиновского будет готов освобождать Беларусь, надо утекать как можно быстрее». А некоторые даже открыто говорят, что уже собрали тревожные чемоданчики и остается решить, куда бежать. Вызывает смех, что от незнания в какой стране им найти приют, в чемоданчик кладутся самые примитивные вещи. Натуральным образом им придется бросить все, спасая свои шкуры.

Естественно, диктатору о своих намерениях никто не сообщает. Поэтому в надежде на Путина и своих верных псов он отправляет эшелоны с расконсервированной военной техникой на фронт. Этим бестолковым поступком диктатор лишь облегчает белорусам задачу на будущее. Ведь вполне вероятный сценарий, что после победы Украины калиновцы даже не встретят сопротивления, перейдя границу с Беларусью. Одни прихлебатели убегут в Эритрею, другим будет нечем сопротивляться. Только белорусы с хлебом и солью в каждом поселке и в каждом городе будут встречать полк как истинных героев нашей страны.

Поэтому так важно поддержать наших ребят морально и материально. Цепочка начинается именно отсюда: в то время, когда белорусы поддерживают Полк Калиновского и обретают надежду, Лукашенко теряет верность даже от самых приближенных людей. А лукашисты максимально деморализуются и разбегаются, наблюдая реальную поддержку полка от народа Беларуси.

Еще в 2020 году диктатора кинули те, от кого он не мог ожидать предательства. Теперь, когда история повторится и Беларусь с реальной силой начнет свой путь к свободе, он останется совсем один. Ввязавшись в ужасную войну, он пошел ва-банк и можно быть уверенными, что диктатор окончательно проиграл.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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