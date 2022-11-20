В Казахстане досрочно выбирают президента

В Казахстане досрочно выбирают президента1
- 20.11.2022, 9:15
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Кандидатур всего шесть.
В Казахстане в воскресенье, 20 ноября, проводятся внеочередные президентские выборы. На пост главы государства страны, кроме действующего лидера Касым-Жомарт Токаева, претендуют еще пять кандидатов.
Об этом сообщает Informburo.kz.
Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (04:00 по Минску), и будут отрыты для голосования до 20:00.
Граждане Казахстана выбирают президента из шести кандидатур, баллотирующихся на выборах. А именно:
Каракат Абден - Национальный альянс профессиональных социальных работников;
Нурлан Ауесбаев - ОСДП;
Жигули Дайрабаев - партия «Ауыл»;
Мейрам Кажыкен - Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»;
Касым-Жомарт Токаев - Общественная коалиция;
Салтанат Турсынбекова - РОО «Қазақ аналары - дәстүрге жол».
Уже проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, акимы Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие.
Кроме того, свой голос на выборах отдал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
По данным Центральной избирательной комиссии республики, уже проголосовало почти 2,8 миллиона граждан, что составляет более 23%.