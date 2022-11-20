В Казахстане досрочно выбирают президента 1 20.11.2022, 9:15

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Кандидатур всего шесть.

В Казахстане в воскресенье, 20 ноября, проводятся внеочередные президентские выборы. На пост главы государства страны, кроме действующего лидера Касым-Жомарт Токаева, претендуют еще пять кандидатов.

Об этом сообщает Informburo.kz.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (04:00 по Минску), и будут отрыты для голосования до 20:00.

Граждане Казахстана выбирают президента из шести кандидатур, баллотирующихся на выборах. А именно:

Каракат Абден - Национальный альянс профессиональных социальных работников;

Нурлан Ауесбаев - ОСДП;

Жигули Дайрабаев - партия «Ауыл»;

Мейрам Кажыкен - Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»;

Касым-Жомарт Токаев - Общественная коалиция;

Салтанат Турсынбекова - РОО «Қазақ аналары - дәстүрге жол».

Уже проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, акимы Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие.

Кроме того, свой голос на выборах отдал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, уже проголосовало почти 2,8 миллиона граждан, что составляет более 23%.

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