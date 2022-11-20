Экономика Беларуси продолжает стремительно падать 2 20.11.2022, 9:18

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Какие отрасли и регионы больше всего ее тормозят.

Экономика Беларуси по-прежнему находится в минусе. Падение ВВП в январе-октябре зафиксировали во всех регионах, следует из данных Белстата.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие области и какие отрасли заметнее всего тормозят экономику.

Заметнее всего валовой региональный продукт в январе-октябре просел в Минской области — на 9,1% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в Минске показатель за этот же период упал на 5,3%, в Гомельской — на 3,9%, в Гродненской — на 3,6%, в Могилевской — на 2,8%, в Витебской — на 2,2%, в Брестской — на 1,4%.

Если смотреть, как ситуация выглядит по отраслям, то сельское хозяйство в январе-октябре продемонстрировало рост в 3,5% к аналогичному периоду 2021-го. Однако в одном из регионов наблюдалось падение — в Гомельской области (-3%). Рост заметнее всего был в Брестской и Гродненской областях — на 6,6% и 6,5% соответственно.

Конкретно в октябре производство в сельском хозяйстве упало на 11,3% к сентябрю этого года.

Промышленность в январе-октябре продемонстрировала падение — на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. В плюсе по этому показателю оказался только Минск — на 1,3%. Остальные регионы — в минусе. Заметнее всего падение промышленного производства было в Минской области — на 15,8%.

Оптовый товарооборот за январь-октябрь просел на 17,4% к аналогичному периоду 2021-го, а розничный — на 3,1%.

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