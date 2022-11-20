Илон Маск решил разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Илон Маск решил разблокировать аккаунт Трампа в Twitter5
- 20.11.2022, 9:21
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За это в опросе проголосовал 51,8% пользователей сети.
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter будет возобновлен. Он был заблокирован в январе 2021 года.
За это в опросе Маска проголосовало 51,8% пользователей сети.
«Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — написал Маск.
В то же время, как пишет Reuters, Трамп в субботу заявил, что он не заинтересован в возвращении в Twitter.
The people have spoken.— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv
Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок после штурма здания Конгресса США 6 января 2021, когда его сторонники пытались не допустить утверждения победы кандидата от демократов Джо Байдена. В соцсетях 45-й президент публиковал посты, которыми, вероятно, поощрял действия участников штурма. После событий 6 января Трамп также закрыли доступ на платформы Twitter, YouTube и Snapchat.