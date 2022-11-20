Россия и Иран заключили тайную сделку по дронам-камикадзе 2 20.11.2022, 9:26

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Детали стали известны разведке США.

Иран, власти которого настаивают, что придерживаются «нейтральной позиции» по войне в Украине и «не поставляют оружие Москве», заключил тайную сделку с РФ, которая позволит начать производство иранских беспилотников на российской территории.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные разведки США и их союзников.

В материале отмечается, что окончательная договоренность о производстве иранских дронов в России была достигнута в начале ноября во время встречи в Тегеране.

Российская делегация на этих переговорах состояла из представителей оборонно-промышленного комплекса. Один из собеседников издания рассказал, что в настоящее время Москва и Тегеран нацелены на скорейший переход к реализации сделки.

Стороны рассчитывают начать производство иранских беспилотников в РФ в течение ближайших месяцев. По словам аналитиков, пока непонятно, что Тегеран надеется получить от Москвы взамен.

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