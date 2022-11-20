ISW: Россия направит в Украину дополнительные войска из Беларуси 5 20.11.2022, 9:29

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Названы части, которые готовят к переброске на фронт.

Российские оккупанты в ближайшие недели могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пришли к такому выводу, опираясь на то, что мобилизованные части 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ завершили учения в Брестской области Беларуси.

«Вероятно, российские войска будут продолжать использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области», - отметили в отчете ISW.

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