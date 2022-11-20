«Выдали автоматы без патронов»: «мобики» из Ингушетии дерутся за бронежилеты и воруют гранаты 9 20.11.2022, 9:36

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Военным РФ на передовой дали пулемет, который сломался после нескольких выстрелов.

Российские мобилизованные из республики Ингушетия, которых отправили на войну против Украины, пожаловались на плохое обеспечение, отсутствие экипировки и приборов ночного видения. Военным РФ дали пулемет, который сломался после нескольких выстрелов, а к автоматам не выдали патроны.

Об этом пишет местное издание «Фортанга», которое расшифровало записи с рассказом оккупанта о реалиях войны. На передовой «мобики» из этого подразделения находятся с 16 октября.

«Они в нас стреляют, мы в них стреляем. Здесь мы сами забрали осколочные бронежилеты и каски у танкистов со скандалами и драками. Нам дали разваливающийся пулемет, два-три раза выстрелили из него и сломался. Нам даже патронов на автоматы не выдали. Клянусь, мы эти патроны добывали, как могли, что-то со склада украли, что-то у других отобрали, кто тут находится. Гранаты также добыли себе сами у тех ребят, которые здесь были», – рассказал мобилизованный в армию РФ.

Захватчикам также выдали старый гранатомет АГС-17 – он оказался ржавым и постоянно заедает, боеприпасов к нему у военных «второй армии мира» тоже нет. «Мобики» также сами добыли 2-3 противотанковых гранатомета, но стрелять из них им нечем.

«Пришлите нам хотя бы каски и бронежилеты, чтобы в нас эти осколки не попадали от обстрелов. Мы не можем все время сидеть в окопах. У нас уже двое попали в госпиталь из-за отсутствия бронежилетов, один ранен в ногу, другой – в голову. Старший роты Бембулат получил сквозное ранение в руку, он тоже в больнице. Магомед, пришли нам помощь, которую вы обещали, мы больше ничего не требуем. Мы уже не можем есть эти тушенки, дайте немного поддержки», – просил оккупант из Ингушетии.

Очевидно, он обращался к вице-премьеру Магомеду Евлоеву, который отвечает в республике за мобилизацию. Ранее чиновник обещал, что к мобилизованным приедут и помогут с обмундированием, но этого не произошло.

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