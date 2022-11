Что будет с организмом, если всего на месяц отказаться от кофе 8 20.11.2022, 9:42

Диетолог и спортсмен провел необычный эксперимент.

Диетолог и спортсмен Адам Мейер решил на месяц отказаться от кофе. И он поделился результатами, которых удалось добиться за это время. «Гарантируем, ты изрядно удивишься», — пишет издание Eat This Not That.

«Раньше я любил кофеин и повышенную бдительность, которую кофе давал мне (по крайней мере, я так думал), я начал замечать, что мои отношения с кофе становятся токсичными – пронизанными нервозностью, раздражительностью, потерей энергии и ростом тревоги», – заметил спортсмен.

Что будет, если отказаться от кофе

Прежде всего следует понимать, что сначала тебе будет плохо. Мужчина, крайне плохо. У тебя ведь будет посткофеиновый ступор. И только через две недели организм начнет приспосабливаться к работе без кофеина. А что тогда с последствиями? Пройдемся по их дальше.

Твой сон будет лучше

По словам Мейера, его сон значительно улучшился в течение двух недель после того, как он прекратил употреблять кофеин. Он начал без проблем засыпать. Более того, он утром чувствовал себя бодрым без допинга.

Хотя кофеин может временно повысить бдительность в течение дня, он может серьезно ухудшить качество твоего сна. Кроме того, вызвать сонливость и раздражительность на следующий день.

Если говорить на языке цифр, то употребление 400 миллиграмм кофеина за шесть часов до сна может значительно ухудшить качество сна. Да и продлится он на час меньше. Правда, это эквивалент четырех чашек эспрессо. Но, согласись, в сложные и насыщенные рабочие дни ты можешь выпить и больше кофе, не правда ли?

Зубы начинают белеть

Адам рассказал, что у него заметно побелели зубы. Кроме того, исчезло характерное кофейное дыхание, которое может не всем нравиться. Но это еще не всё. Отказ от кофе имеет и другие преимущества для здоровья полости рта. Следует понимать, что кофе обладает высокой кислотностью. А исследования показывают, что кислые напитки могут повредить зубную эмаль, а также способствовать развитию кариеса.

Исчезает тревожность и раздражительность

Как отметил Мейер, уровень стресса из-за работы или проблем в семье значительно снизился. То же разлитое молоко его больше не раздражает. И здесь нет ничего удивительного. Кофеин стимулирует твои гормоны стресса «борьба или бегство», которые могут вызвать тревогу, нервозность, ускоренное сердцебиение и приступы паники.

Мы не призываем уже и сразу прекращать пить кофе. Но ты можешь попытаться отказаться от этого напитка. Может быть, ты тоже обнаружишь ряд преимуществ для себя. Хотя бы в плане экономии денег, мы ведь что-то не слишком верим, что ты завариваешь кофе в чашке.

