ВСУ нанесли мощный удар по войскам РФ на Запорожье 20.11.2022, 9:48

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Более 160 оккупантов ранены.

Силы обороны Украины сделали «300-ми» более 160 российских оккупантов, ударив по их позициям на Запорожье. Также украинские воины сожгли ряд единиц военной техники врага.

Удары по захватчикам, которые базировались на временно оккупированных территориях, украинские воины нанесли несколько дней назад. Уточненные данные об этом предоставили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы врага 18 ноября в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Зоря на временно занятой территории Запорожской области.

«Потери оккупантов составляют более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов», – отметили в Генштабе.

Там добавили, что информация о погибших военнослужащих ВС РФ еще уточняется.

Согласно сводке Генштаба на утро 20 ноября, на Запорожском направлении оккупанты обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня врага там пострадали районы населенных пунктов Новополье, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Высшетарасовка Запорожской области.

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