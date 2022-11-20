Блогер Андрей Паук позвонил Карпенкову и довел его до истерики

Блогер Андрей Паук позвонил Карпенкову и довел его до истерики13
- 20.11.2022, 9:53
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Диалог получился коротким.
Блогер Андрей Паук, пытающийся понять, что думают о своей жизни и жизни страны лукашенковцы, дозвонился до заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова. Диалог получился коротким. Карпенков в свойственной нынешним силовикам грязной манере угрожал блогеру.
— Здравствуйте, Николай Николаевич!
— А, это ты, Паук! Ай ты, пакость какая. Ты меня нашел. Но ты же урод полный. Ты же на меня писал в прокуратуру.
— Да писал, по делу писал.
— Ты, получается, что делаешь троллинг такой. Животное ты. Тебя все достанут. Я не знаю, что с тобой будет, если мы тебя найдем.
— Перестаньте угрожать.
— Чудовище ты, жалкое. Вот ты знаешь, хорошо, что ты мне дозвонился. Мы скоро увидимся, слышишь?
— Когда?
— Когда? Готовься. Ты не ожидаешь, как скоро.
— К чему готовиться?
Карпенков бросил трубку.