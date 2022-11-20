Глава Пентагон назвал виновного в падении ракеты в Польше

Глава Пентагон назвал виновного в падении ракеты в Польше3
- 20.11.2022, 10:00
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Взрыв стал важным напоминанием всему миру.
Глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что падение ракеты в Польше – это результат войны, которую ведет Россия.
Произошедшее 15 ноября событие министр обороны США назвал «трагическим и тревожным».
Как сообщает CNN, Ллойд Остин обвинил в произошедшем президента России Владимира Путина.
«Взрыв напомнил всему миру о нерассудительности выбранной Путиным войны», - подчеркнул Остин.
Министр не сомневается в победе ВСУ и конкретно зимой ожидает, что украинские защитники получат весомый перевес над российскими оккупантами. Остин убежден, что бойцам ВСУ поможет зимнее снаряжение, которое им передала Америка, а вот РФ не удастся передать своим бойцам все необходимое.
Глава Пентагона отметил, что армии Путина не нужно давать времени передохнуть. Он уверен, что украинские войска не допустят такой ошибки.