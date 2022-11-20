В центре Минска продается шикарная «сталинка» с необычными окнами 11 20.11.2022, 10:07

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Про этот дом есть целая статья в «Википедии».

Эта квартира собрала комбо: стильный ремонт, один из самых известных домов города, окна необычной формы. Подъезд и тот здесь не самый обычный — с круговой лестницей и стеклянным куполом. Это кроме привычных преимуществ сталинки — толстых стен с отличной звукоизоляцией и почти четырехметровых потолков. На необычную недвижимость обратил внимание realt.by.

Двухкомнатная квартира находится на третьем этаже небольшого трехэтажного дома по адресу Кирова, 11. Это центр города, в пешей доступности красная и синяя ветки метро. До Площади Ленина — 550 метров, до Купаловской — чуть меньше километра.

Общая площадь квартиры — 72 квадратных метра, жилая — 45. Кухня занимает 8 «квадратов». В квартире толстые стены более метра, бетонные перекрытия. Выполнена звукоизоляция пола, полностью заменены коммуникации. На полу в жилых комнатах и коридоре лежит паркет, в кухне и санузле — натуральный камень, выполнен подогрев полов.

Ремонт выполнен в светлых тонах, в каждой из комнат свои акцентные цвета. В гостиной это синий, в спальне — приглушенный зеленый.

В квартире большой совмещенный санузел, площадь которого около 7 квадратных метров.

Кроме этого, есть отдельная гардеробная. Продавец говорит, что в квартире никто не жил, ремонт делали под себя, но теперь вынуждены продать квартиру из-за переезда.

Кстати, стильно выглядит не только квартира, но и сам дом. Это одно из самых старых зданий Минска, которое имеет историко-культурную ценность. В 19−20 веках это был доходный дом Ядвиги Костровицкой, сестры председателя Минского общества сельского хозяйства Эдуарда Войниловича. Небольшому дому в стиле модерн даже посвящена статья в Википедии. В подъезде здесь красивая круговая лестница и стеклянный купол.

Стоимость квартиры — 603 109 рублей или 249 900 долларов (3 471 USD/м²).

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