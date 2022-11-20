В Белгородской области РФ второй день подряд гремят взрывы

В Белгородской области РФ второй день подряд гремят взрывы3
- 20.11.2022, 10:22
- 6,964
Что происходит?
В России в Белгородской области второй день подряд «громко». В сети сообщают о взрывах в нескольких районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«Над областью громко. По предварительным данным работает ПВО...Жители Грайворонского городского округа сообщают о громких звуках. Громко и в Белгородском районе», - пишут в сети.
Между тем, местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Ольшанца просят перейти в укрытие.