В Белгородской области РФ второй день подряд гремят взрывы 3 20.11.2022, 10:22

6,964

Что происходит?

В России в Белгородской области второй день подряд «громко». В сети сообщают о взрывах в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Над областью громко. По предварительным данным работает ПВО...Жители Грайворонского городского округа сообщают о громких звуках. Громко и в Белгородском районе», - пишут в сети.

Между тем, местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Ольшанца просят перейти в укрытие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».