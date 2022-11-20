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В Белгородской области РФ второй день подряд гремят взрывы

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  • 20.11.2022, 10:22
  • 6,964
В Белгородской области РФ второй день подряд гремят взрывы

Что происходит?

В России в Белгородской области второй день подряд «громко». В сети сообщают о взрывах в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Над областью громко. По предварительным данным работает ПВО...Жители Грайворонского городского округа сообщают о громких звуках. Громко и в Белгородском районе», - пишут в сети.

Между тем, местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Ольшанца просят перейти в укрытие.

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