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Переброшенные из-под Херсона в Луганскую область военные РФ взбунтовались

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  • 20.11.2022, 10:35
  • 4,208
Переброшенные из-под Херсона в Луганскую область военные РФ взбунтовались

Среди мобилизованных началось массовое дезертирство.

Мобилизированные россияне возмущены перемещением из-под Херсона в Луганскую область. Поэтому оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы ловить дезертиров.

Об этом сообщает официальный Telegram Луганской ОВА.

«Враг постоянно пополняет свой личный состав. Так, увеличение количества оккупационных подразделений наблюдают в Луганске», - говорится в сообщении.

В частности, в населенных пунктах Красное, что вблизи Сорокино, и Семейкино в Молодогвардейской общине россияне размещают личный состав в покинутых помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.

«Мобилизированные лица, которых оккупанты перебрасывают из Херсона в Луганскую область, очень возмущены перспективами реализации указанных планов своего командования. Для усиления контроля над ситуацией на территории области россияне устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы выявить и задержать дезертиров», - говорится в сообщении.

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