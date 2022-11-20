Переброшенные из-под Херсона в Луганскую область военные РФ взбунтовались 1 20.11.2022, 10:35

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Среди мобилизованных началось массовое дезертирство.

Мобилизированные россияне возмущены перемещением из-под Херсона в Луганскую область. Поэтому оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы ловить дезертиров.

Об этом сообщает официальный Telegram Луганской ОВА.

«Враг постоянно пополняет свой личный состав. Так, увеличение количества оккупационных подразделений наблюдают в Луганске», - говорится в сообщении.

В частности, в населенных пунктах Красное, что вблизи Сорокино, и Семейкино в Молодогвардейской общине россияне размещают личный состав в покинутых помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.

«Мобилизированные лица, которых оккупанты перебрасывают из Херсона в Луганскую область, очень возмущены перспективами реализации указанных планов своего командования. Для усиления контроля над ситуацией на территории области россияне устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы выявить и задержать дезертиров», - говорится в сообщении.

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