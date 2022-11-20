Почему Путин молчал всю неделю 1 20.11.2022, 10:49

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Глава Кремля продолжает жить по старой логике.

Глава России Владимир Путин в течение недели держит информационную паузу, когда его оккупационные войска проиграют на фронте в Украине. Диктатор предпочитает говорить только о победах, а вот плохие новости оставляет другим спикерам.

Об этом говорится в публикации Associated Press. Аналитики подчеркивают, что лидер Кремля, который ранее, по слухам, лично руководил военной кампанией против украинского государства и отдавал приказы генералам на поле боя, на этой неделе, кажется, был сосредоточен на всем, кроме войны.

«Когда российское военное руководство объявило, что отводит войска из Херсона, в зале не хватало одного человека – главы РФ. В то время как министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин объясняли причины отступления перед камерами, Путин посещал неврологическую больницу в Москве, наблюдая, как медик выполняет операцию на мозге. Позже в тот же день он выступил на другом мероприятии, но не упомянул об отступлении из Херсона – наиболее унизительном уходе его войск из Украины. В последующие дни он публично не комментировал это», – отмечается в политическом анализе AP.

Аналитики выразили убеждение, что молчание российского диктатора связано с тем, что его страна сталкивается с растущими неудачами на протяжении почти девяти месяцев боевых действий. И похоже, что Путин делегировал сообщение плохих новостей другим – это тактика, которую он использовал и во время пандемии коронавируса.

В статье подчеркнули, что Херсон был единственной значимой «победой» для армии РФ. Враг оккупировал город и большую часть его окрестностей – ключевых ворот на Крымский полуостров – на 255 дней. В конце сентября Путин заявил об «аннексии» Херсонщины вместе с Запорожской, Донецкой и Луганской областями, заявив, что «живущие там люди «становятся гражданами РФ навсегда». Однако чуть более чем через месяц ВСУ освободили Херсон, над его админзданиями снова взвились сине-желтые флаги Украины.

Российское военное командование сообщило о завершении ухода из Херсона и близлежащих районов к левому берегу Днепра 11 ноября. И с тех пор Путин не упоминал об отступлении ни в одном из своих публичных выступлений.

«Путин продолжает жить по старой логике: это не война, это «спецоперация», основные решения принимает узкий круг «профессионалов», а президент держится на расстоянии», – отметила в комментарии изданию политолог Татьяна Станова.

Аналитики добавили, что на этой неделе кремлевский лидер сосредотачивался на чем-либо, кроме войны. В частности он обсудил процедуры банкротства и проблемы автопрома с государственными чиновниками, пообщался с сибирским губернатором об увеличении инвестиций в его регион, провел телефонную беседу с некоторыми мировыми лидерами и встретился с новым главой Российской академии наук.

Во вторник, 15 ноября, когда Россия совершила массированную атаку на инфраструктуру Украины и повлекла смертельный инцидент в Польше, Путин провел видеосовещание, посвященное мемориалам Второй мировой войны. Это был день, когда диктатор должен был выступить на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, но он не только решил не присутствовать, но даже не присоединился к нему видеоконференции и не послал заранее записанную речь.

Митинг памяти Второй мировой войны был единственным в последние дни, на котором упоминались некоторые украинские города, но не Херсон. После встречи Путин подписал указы о присвоении временно оккупированным Мелитополю и Мариуполю звания «Город воинской славы», а Луганску – «Город трудовых заслуг».

Независимый политолог Дмитрий Орешкин объяснил молчание главы РФ тем, что он построил политическую систему, близкую системе Советского Союза, в которой лидер или «вождь» по определению не способен ошибаться.

«Путин и путинская система устроены так, что все поражения перекладываются на кого-то другого: на врагов, предателей, удар в спину, глобальную русофобию – на что угодно. Итак, если он где-то и потерялся, то, во-первых, это неправда, а во-вторых, это был не он», – пояснил политолог.

Некоторые из сторонников Путина подвергли сомнению такое его очевидное дистанцирование от того, что даже прокремлевские круги считали критическим развитием войны. Другие стремились придать отступлению войск «положительного оттенка и вплести в него Путина». Аналитики говорят, что так могут относиться к этому и некоторые простые россияне.

В то же время, по словам Орешкина, российские «ястребы» – активные сторонники Кремля, призывающие к решительным действиям на поле боя и не в восторге от отступления Херсона, – регулярно наносят ракетные удары по энергосистеме Украины. Он считает, что они не наносят слишком большого вреда украинской армии и мало что меняют на поле боя.

«Но надо создать образ победного «вождя». Поэтому нужно проводить какие-то удары и громко о них кричать. По-моему, именно этим они сейчас и занимаются», – констатировал политолог.

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