Белорусы не могут купить в магазинах простейшие товары 20.11.2022, 10:54

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Страну захлестнул дефицит, как накануне развала СССР.

Читатели телеграм-канала БГМ продолжают рассказывать о том, с отсутствием каких товаров они столкнулись. А, судя по фото прилавков, иногда покупателям в магазинах от увиденного становится очень грустно.

«Соседи, Минск, Уручье. Обычно тут место для чипсов» (первое фото — ред.).

«Не смог купить в «Евроопте» овсяных хлопьев, в e-moll исчезли соевые соусы».

«Пропали прокладки фирмы libresse, они были для меня (по соотношению цена-качество) действительно идеальными. Со средствами женской гигиены вообще сейчас страшный напряг. То, что есть, стоит как крыло от самолёта».

«Минск, «Виталюр» на 9-м километре. Такая вот картина в прикассовой зоне (второе фото — ред.), на полках похожая ситуация: пара видов молочного шоколада, немножко конфет, кофе практически весь растворимый, всего пара наименований осталась. Сигарет нет в принципе», — сообщают читатели канала.

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