«Вышел из канавы с поднятыми руками»: украинские военные взяли в плен пригожинского зека с ВИЧ 20.11.2022, 11:01

1,330

Оккупант сдался после неудачной попытки штурма на Донбассе.

В Донецкой области украинским защитникам удалось захватить в плен российского оккупанта. Ранее он отбывал наказание в тюрьме РФ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«После неудачной попытки штурма, оккупанты с потерями отошли. Но не все: из канавы к нашим защитникам вышел мужчина с поднятыми руками», - говорится в сообщении.

Как отмечается, пленный рассказал, что в армию его забрали из тюрьмы, где он отбывал наказание уже 4 года.

«А также сообщил, что страдает тяжелой болезнью - ВИЧ. Далее его передали в компетентные органы», - добавили в ГПСУ.

Напомним, что неудовлетворительное состояние военной техники стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».