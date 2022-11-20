закрыть
20 ноября 2022, воскресенье, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вышел из канавы с поднятыми руками»: украинские военные взяли в плен пригожинского зека с ВИЧ

  • 20.11.2022, 11:01
  • 1,330
«Вышел из канавы с поднятыми руками»: украинские военные взяли в плен пригожинского зека с ВИЧ

Оккупант сдался после неудачной попытки штурма на Донбассе.

В Донецкой области украинским защитникам удалось захватить в плен российского оккупанта. Ранее он отбывал наказание в тюрьме РФ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«После неудачной попытки штурма, оккупанты с потерями отошли. Но не все: из канавы к нашим защитникам вышел мужчина с поднятыми руками», - говорится в сообщении.

Как отмечается, пленный рассказал, что в армию его забрали из тюрьмы, где он отбывал наказание уже 4 года.

«А также сообщил, что страдает тяжелой болезнью - ВИЧ. Далее его передали в компетентные органы», - добавили в ГПСУ.

Напомним, что неудовлетворительное состояние военной техники стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше