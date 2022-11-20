Две овчарки загрызли насмерть 35-летнего минчанина 34 20.11.2022, 11:07

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иллюстрационное фото

ЧП произошло в деревне Роскошь под Поставами.

Две овчарки напали на 35-летнего минчанина и загрызли его насмерть, сообщает Telegram-канал «Обратная сторона». Трагедия произошла под Поставами в деревне под названием Роскошь.

Все началось с того, что после приезда на дачу мужчина перестал выходить на связь. Обеспокоенная мать обратилась в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски и спустя какое-то время сотрудники обнаружили истерзанное тело мужчины неподалеку от его дачного дома.

Судмедэксперты сразу заключили, что смерть не носит криминальный характер.

Позднее выяснилось, что в тот роковой день мужчина вышел на пробежку. Когда он уже заканчивал тренировку, на него напали соседские собаки. Почему они атаковали бегуна, пока неизвестно.

Правоохранители выяснили, что овчарки принадлежат 61-летнему руководителю одной из столичных компаний. За его псами присматривал 30-летний сельчанин, который выпустил их на прогулку без намордников и поводков.

Сейчас в трагедии разбираются правоохранительные органы. На владельца немецких овчарок и сельчанина завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Судьба собак неизвестна.

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