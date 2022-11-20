Эксперт пояснил, какое именно оружие помогло ВСУ остановить Россию 3 20.11.2022, 11:14

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Техника была отличным образом проверена в боях против оккупантов.

Турецкие беспилотники Bayraktar, американские противотанковые комплексы Javelin и системы ПВО помогли ВСУ изменить ситуацию в свою пользу на фронтах во время полномасштабной войны с русскими оккупантами. Об этом рассказал в эфире «Апостроф TV» специалист в сфере безопасности и обороны, гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в 2019-2020 годах Иван Апаршин.

«Если бы два года назад нам кто-то сказал, что украинская логистическая система будет связана с поставкой вооружения и военной техники из польского города, мы не поверили бы в возможность подобного, но сейчас это хорошо работает. Наша армия была современной, но сегодня еще добавилась система логистики. Этот совместный проект работает четко. Кроме того, появилась новая ракета для уничтожения радиолокационных станций. Везде говорят, что это могла быть наша атака в Севастополе, а еще был ранее недоступен для нас крейсер «Москва». В прошлом я побывал на этом судне, поэтому был уверен, что его невозможно уничтожить. А оказалось, что можно. Так было и с фрегатом «Адмирал Макаров», ‒ отметил он

Эксперт особо отметил, что власти Украины наладили с западными союзниками выгодную схему – дескать, официальный Киев отправляет на ремонт один комплект ПВО, а взамен получает запасной.

Как утверждает Апаршин, ВСУ сейчас осуществляют накопление новых военных технологий, а западная техника уже была отличным образом проверена в боях против русских оккупантов.

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