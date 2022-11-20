В Беларуси взлетели истребители: во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Беларуси взлетели истребители: во всех областях Украины объявлена воздушная тревога7
- 20.11.2022, 11:17
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Военные самолеты РФ поднялись с авиабаз в Барановичах и Мачулищах.
Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. При этом в Беларуси фиксируют взлет истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Воздушная тревога в Украине была объявлена около 9:14.
Во всех областях воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителей
Следует отметить, что мониторинговые группы зафиксировали взлет по меньшей мере двух истребителей на аэродромах Беларуси.
В частности, в небо с аэродрома Мачулищи поднялся российский истребитель МиГ-31К с номером RF-92333. Еще один взлет зафиксировали на авиабазе Барановичи.