«Три недели на свободе — а они снова у меня» 3 20.11.2022, 11:33

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Илья Миронов

Лукашисты пришли домой к политзаключенному после его освобождения.

К гомельскому политзаключенному Илье Миронову который недавно вышел из тюрьмы, пришли силовики.

Илья Миронов поехал на концерт в Минск, а в это время к нему пришли «визитеры». Об этом гомельский волонтер рассказал в «Фейсбуке», сообщает «Весна».

«Три недели на свободе и снова вопросы от органов. Я в Минске — а они у меня», — написал Илья Миронов.

Илья Миронов просидел в СИЗО целый год, ожидая приговора. Ему дали полтора года по ст. 369-1 УК («дискредитация Республики Беларусь») и выпустили в зале суда 24 октября 2022 года.

Илья известен тем, что пишет огромное количество писем политзаключенным.

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