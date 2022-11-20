«Генерал мороз» обескровит армию России 10 20.11.2022, 11:38

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У оккупантов уже большие проблемы со снабжением зимней одеждой.

Британская разведка прогнозирует, что с наступлением зимы ослабнут действия российской армии. Будет меньше наступательных операций и больше оборонительного фронта со стороны российских оккупантов.

Ожидается ли зимняя пауза на фронте и как отразится на войне так называемый «генерал зима» - своим мнением в эфире «Апостроф TV» поделился военный историк Роман Пономаренко.

Надеяться на заморозку фронта – это скверное дело. Выходит, что на три месяца, как минимум, армия должна остановиться. А содержать невоюющую армию достаточно дорого. И не факт, что мы сможем с этим справиться. Поэтому, скорее всего, зимой боевые действия будут продлены.

Тем более, Вооруженные силы Украины имеют определенный опыт в подобных условиях. Также у нас отсутствуют проблемы с зимним снаряжением, - зимней одеждой и разнообразными военными принадлежностями. Поэтому в этих условиях можно будет реализовать наступательные действия.

Для сравнения можно посмотреть на российскую армию. У них уже сейчас наблюдаются определенные проблемы со снабжением зимней одеждой. Возможно, они их решат в ближайшее время. Но пока у них хромает обеспечение войск. И многие российские обозреватели обращают на это внимание.

Мы должны воспользоваться этой ситуацией, пока россияне не могут себя обеспечить. И я не думаю, что фронт заморозится зимой. Напротив, я считаю, что обе стороны будут проводить наступательные операции.

У россиян есть такой стереотип, национальная идея, что они якобы прекрасно сражаются в зимнее время. Якобы «генерал зима» - это их союзник. Россияне всегда вспоминают войну 1812 года, когда зимой им удалось победить Наполеона. Также вспоминают 1941 год, когда немецкие войска страдали от тяжелых условий под Москвой.

То есть для россиян это действительно исторические надежды, что зимой им будет легче воевать. Но, как я уже отметил, немного изменились условия и контекст ситуации. И сейчас ВСУ достаточно подготовлены для боевых действий в зимнее время. Речь идет и о боевой технике, и об экипировке солдат. Поэтому российские надежды, что именно в морозную погоду им удастся перехватить инициативу, получить какие-то успехи на фронте - безосновательны.

Вот почему они ведут войну с украинской энергетикой. Они бьют по всей Украине, но это не повлияет на ход боевых действий. Из-за того, что во Львове нет света, наши ВСУ не отступят из Бахмута и не отдадут врагу Херсон.

То есть у них это террористическая тактика. Россияне надеются спровоцировать энергетический коллапс в Украине в период холодов, чтобы заставить украинское население выходить на улицы и требовать от правительства прекращения войны и капитуляции. В годы Второй мировой войны подобную тактику применяли все участники, и ни разу она не сработала.

Что касается наступления зимой из Беларуси, то нет оснований об этом говорить, потому что они там до сих пор не создали полноценную ударную оснащенную и вооруженную группировку. Теоретически они могут пойти оттуда в наступление, но в нынешних условиях оно закончится очень быстро большим избиением армии вторжения, как белорусской, так и тех российских контингентов, которые будут ее сопровождать.

К тому же мы уже прикрыли северную границу - у нас там достаточно войск, укрепленные позиции. И врага будут встречать огнем – никто с ним церемониться не будет.

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