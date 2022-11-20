На дне озера в Норвегии обнаружили загадочный корабль возрастом 700 лет 1 20.11.2022, 11:49

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Фото: Merete Nyheim/NTNU

Важная деталь указала на то, что он не может быть судном викингов.

Археологи в Норвегии совершили новое открытие. Во время обследования одного из водоемов был замечен корабль на дне. Считается, что его возраст может достигать более 700 лет, пишет Science Norway.

Находку обнаружили в одном из самых больших озер страны – Мьеса. Морской археолог сравнивает его с большим фьордом. Когда-то в этих водах пролегали торговые пути. Поэтому довольно часто здесь находят обломки лодок.

В то же время, глубже 20-30 метров никто никогда не исследовал. Остальные корабли находили только на мелководье дайверы-археологи. Однако несколько недель назад начали исследовать водоем глубже с помощью новейших технологий. Двухнедельное картографирование охватило площадь 40 квадратных километров.

Подводный аппарат смог обнаружить обломки корабля на глубине 410 метров. Судно имеет 10 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Исследователи полагают, что когда-то это был большой корабль.

Один из исследователей Ойвинд Одегорд предположил, что корабль уже находился на дне. Возможно, в результате столкновения с чем-то. Также заметили, что некоторые элементы металла стали ржаветь. Предварительно национальные СМИ объявили, что это корабль викингов.

Но Одегорд указал, что это не так. Ведь у викингов было рулевое весло с боку. В то же время у обнаруженного корабля оно располагается в задней части. Именно такое расположение было популярно в средние века. Поэтому это позволяет полагать, что корабль возрастом около 700 лет. Также исследователи отметили, что корабль построен в соответствии со скандинавскими традициями. Кроме того, его остатки должны быть в отличном состоянии из-за пресной воды.

Археологи отметили, что в начале XII-XIII вв. на Мьесе происходили огромные морские сражения. Также в это время с помощью этого водоема перевозили разнообразные товары из современного Осло.

Затонувший корабль планируют приподнять. Однако с помощью роботов это будет сверхсложной задачей. Ученые также пытались получить больше качественных снимков, но не смогли из-за сильного течения.

Исследователи надеются, что в ближайшее время удастся найти еще несколько кораблей. Следующие пять лет Мьосу будут исследовать более тщательно.

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