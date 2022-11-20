«Я возвращаться не буду, пошел ты»: нервный военный РФ поссорился с командиром 2 20.11.2022, 11:54

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Мобилизованный из 1-го армейского корпуса послал офицера «на три буквы».

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало новый перехват, свидетельствующий о плохом уровне дисциплины в рядах ВС РФ.

Мобилизованный военный из 1-го армейского корпуса оккупационной армии РФ рассказал другу, как посылает своего командира и отказывается выполнять приказы.

Он пожаловался, что командование их обманом заманивает на передовые позиции. «Сейчас с Мишей хочу перевестись, понял? С одноклассником своим… Я тебе отвечаю… Я говорю: уйду в СОЧи (самовольно оставлю часть - ред.), если он так будет относиться», - рассказывал оккупант.

В голосе отчетливо слышится сильное напряжение, мобилизованный, судя по всему, на грани нервного срыва.

«Раз засунули туда (на передовые позиции - ред.) на 2 недели… Отсидел… Потом сделали ротацию. 6 дней посидел на «домике» - опять засунули, еще ближе! Уже 120 метров было до них (до ВСУ - ред.)… Дней 13 сидел на фронте… Никто мне не звонил, когда мы ушли. Ну я ему (командиру - ред.) говорю: «Я возвращаться не буду, пошел ты на… Командиру. Понял? Он на полигоне так стелился: «Пацаны, я буду с вами… Все будут на второй линии, потому что мы РОП». И мы резко из РОПа в пехоту превратились!» - жаловался мобилизованный.

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