Российские войска попали в «мешок» на левом берегу в Херсонской области 2 20.11.2022, 12:17

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Фото: Reuters

Какие территории ВСУ освободят в ближайшее время.

Украинские военные освободили Херсон и теперь могут пойти в наступление на левый берег Херсонщины и Крым. Об этом в интервью «Главреду» рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Он убежден, что российские оккупанты не смогут спрятаться от украинских защитников.

«Во-первых, после потери правого берега остатки войск РФ, бежавших из Херсона, истрепанные и измученные, почти без техники, оказались в еще более страшном для них «мешке» на левом берегу. Во-вторых, левый берег Херсонщины до Перекопского перешейка, до Армянска находится под огневым контролем украинской артиллерии, HIMARS-ов, ракетных установок, гаубиц и всего-всего», - сказал Соскин.

Также он отметил то, что российские военные не смогут спрятаться на левом берегу, так как там херсонская пустыня и прятаться просто негде.

«Их легко выбьют, уничтожат, просто сотрут под ноль», - добавил эксперт.

Соскин отметил, что российские оккупанты уже отошли от берега на 15 км.

«И это только начало, защитить левый берег они не в состоянии, в том числе территорию от Кинбурнской косы до Голой Пристани и Скадовска, где как раз идет дорога от Херсона на Крымский полуостров», - отметил эксперт.

По его данным, ВСУ также смогут прорваться в районе Сватово, а также освободят часть Харьковской области.

«Угледар, Марьинка, Бахмут – там идут очень тяжелые бои. Если ВСУ пойдут выше к границе, на Троицкое, освободят кусок Харьковской области и зайдут в Уразово и Валуйки (населенные пункты в Белгородской области – Главред), чем полностью перережут снабжение противника», - отметил Соскин.

Он считает, что в ближайшее время украинские военные не будут пытаться освобождать Мелитополь, так как на данном этапе это тяжело сделать.

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