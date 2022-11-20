«В очереди на границе стояли долго, но покупка получилась выгодная» 20.11.2022, 12:24

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Как белорусы везут бытовую технику из польских магазинов.

Недавно журналисты делали репортаж из белорусских магазинов техники. Один из продавцов тогда сказал: «После событий февраля 2022 года цены у нас стали в два раза выше польских на идентичную технику». Проверять, как обстоят дела с ассортиментом и ценами на бытовую технику в Варшаве, журналистка «Салiдарнасцi» отправилась в «Медиа эксперт» и «Ашан».

Итак, в польском «Ашане» из стиральных машин в ассортименте представлены бренды «Samsung», «Beko», «Whirlpool», польского производства «Amica», а также собственной торговой марки ритейлера «Ашан» — «Selecline» и «Qilive». Цены на них варьируются от 1200 до 2000 злотых (примерно 670-1120 белорусских рублей).

Здесь же небольшой выбор холодильников: компактный «Amica» можно приобрести за 1400 злотых (780 бел. руб.), большей вместимости «Beko» — за 1500-1850 злотых (840-1030 руб.), «Samsung» в среднем за 2000 злотых (1120 рублей).

Микроволновые печи польского производства обойдутся покупателю в среднем в 350 злотых (195 бел. руб.).

На телевизоры в «Ашане» сейчас действует скидка 20%. Например, телевизор китайской марки «TCL» можно приобрести за 1900 злотых (900 бел. руб.), за столько же — производства «LG».

Принтеры — почти все фирмы «Canon», цена на которые варьируется 270-700 злотых (150-390 руб.). На выходе бросились в глаза утюги, здесь выбор марок достаточно широк: «Tefal», «Braun», «Russel Hobbs», «Philips», цена — 230-370 злотых (130-205 бел. руб.).

Следующая остановка — «Медиа маркет», который специализируется только на технике. Там уже не первую неделю существенные скидки на товары.

Выбор огромный. На телевизоры, стиральные машины и холодильники выделено 3-4 ряда стеллажей.

Здесь в будний день людей побольше. Молодая пара выбирает телевизор: между «Panasonic» 55 дюймов за 2800 злотых (1500 бел. руб.) и «Hisense» 65 дюймов за 4500 злотых (2500).

В целом, цена на телевизоры сильно разнится в зависимости от характеристик и модели. «LG» 55 дюймов можно купить и за 7 тысяч злотых (3910 руб.), но в среднем — варьируется в пределах 3-5 тысяч злотых (1675-2700).

Большой выбор и холодильников. «Samsung» высотой 185 см можно купить за 2200 злотых (1230 бел. руб.), «Beko» 202,5 см — за 2500 (1400 руб.), компактный «Hisense» 84,2 см — за 700 злотых (390), а этой же марки, но с системой охлаждения воды и замораживания льда обойдется в 6700 злотых (3700).

Самые недорогие духовые плиты «Amica» или «Beko» можно купить в среднем за 1100 злотых (600 бел. руб.), вытяжки к ним — от 200 до 850 злотых (110-475).

Стиральная машинка «Samsung» глубиной 45,6 см обойдется покупателям в 2980 злотых (1665 рублей), чуть дешевле будет «LG» вместимостью 8 кг — 2700 злотых (1500). В целом, минимальная цена в этом магазине на стиралки — 1600 злотых (890 руб.), максимальная — 4800 (2600).

Микроволновые печи, как и в «Ашане», стартуют от 300 злотых (170 бел. руб.) и до 650 злотых (365). Большой выбор робот-пылесосов, их цена зависит от модели. Например, «Setti» стоит 1200-1800 злотых (670-1000 бел. руб.), «Tefal» — на тысячу злотых или 560 белорусских рублей дороже.

Белорусы, которые приезжают в Польшу на шопинг, закупаются и здесь, и в других специализированных точках, но самой большой популярностью пользуются интернет-магазины, а также покупки через посредников.

— Полтора месяца назад покупал в Польше посудомойку, — рассказывает «Салiдарнасцi» Иван (имя изменено по просьбе героя). — Купили ее в два раза дешевле, чем могли бы в Беларуси. На таможне решили не запрашивать ВАТы, ведь покупка и так выгодная. По весу удалось уложиться в норму, поэтому ничего не доплачивали. Правда, очень долго стояли в очереди. Были неудобства и с тем, что надо достать посудомойку, поставить на весы, потом запаковать и обратно загрузить в машину.

На сайте популярной онлайн-платформы торговли Allegro можно найти посудомоечную машину от 750 злотых (415 бел. руб.) марки «Medion», «Samsung» — 2100 злотых (1160 руб.), «Bosh» — 2600 злотых (1440).

Алексей (имя изменено по просьбе героя) тоже говорит, что покупки в Польше намного выгодней, чем в Беларуси, даже с растаможкой:

— Телевизор до тысячи евро не надо растамаживать. Если брать духовой шкаф, то это где-то 35 кг, то есть 4 кг растаможки по 4 евро плюс еще десять рублей. Духовой шкаф стоит примерно 1700 злотых (950 бел. руб.), такой же в Беларуси — 1700 рублей. То есть даже с растаможкой в четыре кило — это выгодно.

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