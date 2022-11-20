Зачем Россия вывезла из Беларуси около сотни ракет? 1 20.11.2022, 12:42

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Аналитики назвали причину.

Российское военное руководство тайно перевезло из Беларуси в РФ около 100 ракет противовоздушной обороны. Такой маневр вызывает опасение, что диктатор Владимир Путин намерен начать новую масштабную атаку против Украины.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на анонимных аналитиков. По их мнению, движение ракет С-300 и С-400 является либо признаком того, что Россия предпринимает меры предосторожности против потенциального успеха ВСУ на фронте, либо еще большей жестокости – «грязной бомбы», ранее никогда не использовавшейся в войне.

В материале приводят данные The Mirror, согласно которым с 9 до 13 ноября было зафиксировано около 20 полетов транспортных Ил-76 из Беларуси на запад и юг РФ. Каждый мог быть загружен паллетами с не менее 70 ракетами. 14 ноября сообщалось, что РФ вывезла с беларусской территории еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов С-300/400.

В отчете говорится, что оружие размещается на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону. Аналитики предполагают, что Россия может «готовиться к мести» за украинские успехи на фронте, и поэтому перемещает ракетные системы обороны, чтобы «защитить свои границы от возможных ударов».

Вместе с тем отмечается, что страна-агрессор перемещает ракеты с белорусской территории, в то время как Киев призывает партнеров оказать большую поддержку в противовоздушной обороне.

«Когда Украина продолжает бороться, возможности ПВО становятся критическими для будущего успеха. Интегрированная система воздушной и ракетной обороны – это то, что необходимо для отражения Украиной российских воздушных атак», – процитировало Daily Mail американского генерала Марка Милли.

Также аналитики добавили, что украинские Силы обороны преуспевают в отражении российских ракет и беспилотников, но «ни одна система ПВО не может заблокировать все нападения».

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