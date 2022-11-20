Новость о ликвидации оккупанта стала хитом в России 20.11.2022, 12:47

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Россияне «залайкали» сообщение о смерти своего соотечественника из Сибири.

Российский оккупант стал известным после участия в войне против Украины, но только посмертно.

Новость о смерти Николая Защитникова стала «хитом» в российских соцсетях - она собрала 2000 классов (лайков - ред.), сообщает «Главред».

«Погибший в спецоперации обчанин собрал 2000 классов. Николай Затинщиков был добровольцем. Память и уважение Николаю, сочувствие родственникам под публикацией «Обь Онлайн» в соцсети «Одноклассники» выразили не только обчане. Популярность поста вышла за пределы Сибири. Ежедневно неравнодушные россияне добавляют новые комментарии из Таганрога, Самары, Орла, Ульяновска и других городов», - говорится в сообщении.

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