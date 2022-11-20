В Гомеле пассажиры выталкивали автобусы из снежных завалов 20.11.2022, 12:56

Новые кадры транспортного коллапса в городе.

В субботу, 19 ноября, из-за снегопада общественный транспорт Гомеля не мог проехать по улицам города. Иногда на помощь приходили пассажиры — они толкали автобус.

Как сообщается, около 7.00 в воскресенье улицу Могилевскую в областном центре совсем не очистили от снега. Автобус с трудом поднимался на мост, передает телеграм-канал «В Гомеле».

Проблемы с движением транспорта были и на улице Сосновая. Из-за снега автобус забуксовал на остановке, пассажиры вынуждены были его толкать.

На Сельмашевском мосту два автобуса остановили движение транспорта, сообщил телеграм-канал «Гомель Online».

В воскресенье, 20 ноября, основные улицы Гомеля от снега почистили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».