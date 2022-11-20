Медики назвали фрукты, которые помогают выводить соли из организма 20.11.2022, 13:08

Они содержат много клетчатки и питательных веществ.

Повышенный уровень соли в организме может ухудшить состояние здоровья, в частности повысить давление, усилив нагрузку на сердце и сосуды. Чтобы предотвратить это, необходимо добавлять в рацион определенные фрукты.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По ее словам, периодически стоит употреблять яблоки, потому что они на 80 процентов состоят из воды, а остальные 20 процентов — это витамины и полезные микроэлементы. Есть фрукт желательно в первой половине дня.

Также свойством выведения лишней соли из организма обладает киви, в его составе почти нет сахара, поэтому их можно людям, страдающим сахарным диабетом.

В этом списке оказалась и груша, ее регулярное употребление снижает риск развития сахарного диабета и повышает эффективность иммунной защиты организма. Фрукт в своем составе имеет большое количество фруктозы, при этом сахароза не имеет. Груша способна тонизировать и улучшать венозный отток.

Специалист отметила, что в день желательно съедать 2-3 плода среднего размера в день, к примеру, 2 яблока, 1 груша.

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