Медики назвали фрукты, которые помогают выводить соли из организма
- 20.11.2022, 13:08
Они содержат много клетчатки и питательных веществ.
Повышенный уровень соли в организме может ухудшить состояние здоровья, в частности повысить давление, усилив нагрузку на сердце и сосуды. Чтобы предотвратить это, необходимо добавлять в рацион определенные фрукты.
Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.
По ее словам, периодически стоит употреблять яблоки, потому что они на 80 процентов состоят из воды, а остальные 20 процентов — это витамины и полезные микроэлементы. Есть фрукт желательно в первой половине дня.
Также свойством выведения лишней соли из организма обладает киви, в его составе почти нет сахара, поэтому их можно людям, страдающим сахарным диабетом.
В этом списке оказалась и груша, ее регулярное употребление снижает риск развития сахарного диабета и повышает эффективность иммунной защиты организма. Фрукт в своем составе имеет большое количество фруктозы, при этом сахароза не имеет. Груша способна тонизировать и улучшать венозный отток.
Специалист отметила, что в день желательно съедать 2-3 плода среднего размера в день, к примеру, 2 яблока, 1 груша.