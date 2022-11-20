США уготовили Путину тотальный и показательный разгром 4 20.11.2022, 13:15

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Вашингтон нашел «мальчика для битья».

Масштаб военной помощи США Украине не оставляет диктатору РФ Владимиру Путину никаких шансов. Режим будет разгромлен жеcтко и показательно.

Такое мнение высказала российская журналистка, военный и политический обозреватель Юлия Латынина на своем канале в YouTube.

«Они (американцы - ред.) совершенно точно решили прижать Путина к ногтю и разделаться, чтобы неповадно было… Они нашли мальчика для битья, потому что Путин действительно на редкость подставился. Они разотрут его в труху. Правда, сделают они это максимально безопасным для себя способом, а не тем, который будет менее тяжелым для Украины», - высказала мнение Латынина.

Она уточнила, что сделала такой вывод из масштабов военной помощи, которую Соединенные Штаты поставляют Киеву..

«Когда я посмотрела, что на самом деле поставляется… Это беспрецедентно для новейшей истории. Это помощь эпохального масштаба. Это помощь, для оказания которой управляющая бюрократия США задействовала уникальные механизмы подстраховки. Такую помощь не оказывают ради ничтожных целей. Ее оказывают ради одного: показательного и тотального разгрома диктаторского режима. Вы серьезно думаете, что правящая бюрократия… позволила Байдену одним росчерком пера выделять 10 млрд долларов просто ради того, чтобы подписать перемирие после отступления из Херсона? Вы о чем? В Украине США берут реванш за Вьетнам, за Корею, за Афганистан, за Иран, за все те случаи, когда в течение 20-го века США сражались против тирании и средневековья, а средневековье победило… Они поддерживают демократическую страну, они давят показательно диктатора. Они выбрали самого ничтожного из них, чтобы до разных цзиньпинов и эрдоганов, которые на порядок серьезнее, дошло», - констатировала Латынина.

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