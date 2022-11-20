В России пришли в ярость из-за «антигосударственной» деятельности Киркорова 7 20.11.2022, 13:25

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Коллеги по цеху обвинили певца в «работе на врага».

Певец-путинист Филипп Киркоров за последние недели стал фигурантом сразу нескольких громких скандалов.

59-летняя певица Вика Цыганова считает, что одиозный исполнитель ведет откровенно антигосударственную деятельность.

«Все эти артисты-пустышки, типа Киркорова, которые измазали себя в гламурном дерьме, им не место сейчас на эстраде. Все, что они несут — это чушь. Люди умирают за веру, за народ, за русскую землю. Где Бузова, и где все это? Это какая-то прачечная по отмыву денег, это ничего не приносит, кроме отторжения у людей», - считает певица.

Более того, Цыганова заявила, что Киркоров «работает на врага».

«Этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят», — заключила знаменитость.

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