Плывут через реку: мигранты штурмуют границы Польши и Литвы со стороны Беларуси 3 20.11.2022, 13:31

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Польские пограничники задержали «проводников» нелегалов.

В субботу, 19 ноября, 43 человека пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщают в своем Twitter польские пограничники.

В районе пограничного пункта «Беловежа» пересечь границу пытали 23 мигранта, но в итоге они вернулись в сторону белорусской границы. На пограничном пункте «Крынки» трое мигрантов попытались попасть в Польшу через Свислочь, они оказались гражданами Камеруна и Сирии.

За пособничество мигрантам в переходе границы поляки задержали двух гражданин Грузии.

В Литву за минувшие сутки литовские пограничники развернули 38 мигрантов, сообщает delfi.lt со ссылкой на литовскую государственную пограничную службу.

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