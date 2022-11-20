В Украине ликвидировали начальника связи российских десантников Никулина 3 20.11.2022, 13:34

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Старший офицер ранее был участником войн в Сирии и Чечне.

В Украине был ликвидирован российский подполковник Сергей Никулин. Он занимал пост начальника связи и заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ, cообщает obozrevatel.com.

Гибель оккупанта подтвердили в воздушно-десантных войсках России. Сообщается, что Никулин «пал смертью храбрых», а в так называемой «спецоперации» он принимал участие «с первых дней ее проведения».

Указом президента РФ Владимира Путина подполковник награжден «Орденом мужества» (посмертно).

Известно, что Никулин также был участником войн в Сирии и Чечне.

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия, в которой служил погибший подполковник, дислоцируется в Пскове.

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