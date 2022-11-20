В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом 7 20.11.2022, 13:47

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Стоит недорого.

Этот современный стильный дом находится в получасе езды от Минска − в деревне Тисковщина Столбцовского района. Кстати, именно в этой живописной деревне пять лет назад снимали один из сезонов популярного сериала «Сваты». Теперь же здесь продается интересный дом со всеми удобствами. Кстати, стоит недорого, пишет realt.by.

Здание из блоков на ленточно-свайном фундаменте было построено в деревне Тисковщина в 2021-м году. Площадь одноэтажного дома − 94 «квадратов». На получившихся метрах собственник расположил просторную кухню-гостиную, две спальни и два санузла.

Все помещения в доме полностью отделаны и готовы к проживанию.

Из интересненького — из каждой комнаты дома предусмотрены выходы на террасу. Собственный «выход в сад» есть даже из ванной.

В доме установлены теплые полы, есть электрическое отопление. Кстати, обратите внимание, что высота потолков тут хорошая − 3 метра.

Коттедж расположен на окраине деревни, в непосредственной близости от леса. Площадь участка — 13 соток.

Что касается дороги до деревни от Минска, то на автомобиле она занимает около 30 минут — ехать можно по Гродненскому или Брестскому направлению.

Стоимость дома − 83 тысячи долларов.

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